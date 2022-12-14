Военный эксперт Кнутов: сейчас война РФ и НАТО может начаться даже случайно

Пока западные страны открыто не признают своего участия в украинском конфликте, но дальнейшая эскалации ситуации со стороны Брюсселя и Вашингтона может привести к незапланированной войне России и НАТО, заявил Pravda.Ru военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов.

Он отметил, что Североатлантический альянс фактически уже участвует в боевых действиях. В составе украинских подразделений множество западных офицеров под видом наёмников различных ЧВК, напомнил специалист.

"В первую очередь это касается польских военных, это касается румынских военных, отчасти участвует африканский спецназ", — перечислил Кнутов.

Также он обратил внимание, что всё поставки военной техники и боеприпасов на Украину осуществляются через службы обеспечения НАТО, то есть так, как будто страна уже входит в состав военного блока.

Несомненно, власти Европы и США не желают втягиваться в широкомасштабную войну, считает Кнутов, но "сейчас наблюдаются очень нехорошие тенденции".

"Буквально за несколько месяцев помощь киевскому режиму перешла от переносных зенитно-ракетных комплексов до тяжёлых систем Patriot и французских ракетных комплексов средней дальности. То есть фактически риски эскалации растут буквально на глазах", — отметил эксперт.

Страны НАТО увеличивают военные бюджеты, напомнил историк, усиливают свои армии и разворачивают вблизи российских границ 300 тысяч военнослужащих сил быстрого реагирования.

"Угроза конфликта существует, но не спланированного, а связанного с резкой эскалацией из-за вмешательства НАТО на Украине и с непреднамеренными действиями той или иной стороны", — резюмировал Кнутов.

Ранее депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв предупредил, что Североатлантический альянс готовится к полномасштабной войне с Россией.