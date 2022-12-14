Марочко: "чёрные трансплантологи" на Украине используют костную ткань и органы

С начала боевых действий на Украине "чёрные трансплантологи" активизировались за счёт людей, которые числятся без вести пропавшими. Об этом заявил подполковник Андрей Марочко.

Изначально они работали очень грубо: в блиндажах были оставлены тела, которые служили доказательствами хирургического вмешательства. Однако после того, как на Украине началась паника, "чёрные трансплантологи" начали скрывать свою деятельность.

"Они сжигали или прикапывали тела. Когда были минуты относительно затишья, их работа шла не очень хорошо. Активных боевых действий не было, соответственно, доноров мало", — заявил подполковник в стриме RT "Летучка".

После начала спецоперации на Украине многие точки хирургов были уничтожены, но они развернули полевые госпитали, указал Марочко.

"Они используют абсолютно всё: от костной ткани до органов. Сейчас делаются препараты именно из костей для протезирования. Также используются печень, почки", — отметил он.