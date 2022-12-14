Коротченко: передача Киеву ЗРК Patriot является шагом США к эскалации конфликта

Возможная поставка американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в качестве военной помощи Украине станет принципиальным шагом к эскалации конфликта со стороны США. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

По его мнению, Вашингтон планирует не только продлить существование киевского режима, но и усложнить нанесение ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Незалежной.

"Российскому военному командованию необходимо уже сейчас разработать соответствующий план действий в случае, если такие поставки станут реальностью, и сделать всё, чтобы не допустить создание на Украине интегрированной системы ПВО", — подчеркнул Коротченко в беседе с РИА Новости.