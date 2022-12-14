Возможная поставка американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в качестве военной помощи Украине станет принципиальным шагом к эскалации конфликта со стороны США. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.
По его мнению, Вашингтон планирует не только продлить существование киевского режима, но и усложнить нанесение ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Незалежной.
"Российскому военному командованию необходимо уже сейчас разработать соответствующий план действий в случае, если такие поставки станут реальностью, и сделать всё, чтобы не допустить создание на Украине интегрированной системы ПВО", — подчеркнул Коротченко в беседе с РИА Новости.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.