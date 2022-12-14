NYT: подозреваемый в заговоре в Германии Генрих XIII встречался с дипломатами РФ

Американские журналисты заявили, что принц Генрих XIII, который, предположительно, планировал захват власти в Германии, беседовал с российскими дипломатами. По данным СМИ, две встречи произошли в генконсульстве в Лейпциге.

Как заявили источники The New York Times, один из диалогов состоялся в День РФ. При этом нет сведений, согласно которым предполагаемый заговорщик обсуждал с российскими политиками госпереворот, подчеркнули в СМИ.

Также в издании сказали, что во время обысков у обвиняемых обнаружили 40 единиц огнестрельного оружия и тысячи патронов.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание в ФРГ граждан, которые готовили военный переворот. Как подчеркнул пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, Москва не связана с этими событиями.