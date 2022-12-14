Американские журналисты заявили, что принц Генрих XIII, который, предположительно, планировал захват власти в Германии, беседовал с российскими дипломатами. По данным СМИ, две встречи произошли в генконсульстве в Лейпциге.
Как заявили источники The New York Times, один из диалогов состоялся в День РФ. При этом нет сведений, согласно которым предполагаемый заговорщик обсуждал с российскими политиками госпереворот, подчеркнули в СМИ.
Также в издании сказали, что во время обысков у обвиняемых обнаружили 40 единиц огнестрельного оружия и тысячи патронов.
Ранее в Кремле прокомментировали задержание в ФРГ граждан, которые готовили военный переворот. Как подчеркнул пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, Москва не связана с этими событиями.
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Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.