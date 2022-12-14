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Le Figaro: спецоперация ВС РФ на Украине показала главную уязвимость Запада

Мир

Специальная военная операция (СВО) российской армии на Украине доказала, что страны коллективного Запада испытывают острый дефицит боеприпасов из-за поставок вооружения в Киев. Об этом заявили французские аналитики.

Le Figaro: спецоперация ВС РФ на Украине показала главную уязвимость Запада

"Конфликт на Украине выявил голод западных запасов боеприпасов. Генеральные штабы сталкиваются с необходимостью их очень значительного увеличения", — отмечается в материале Le Figaro.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что запасы быстро истощились, поскольку изначально были почти пусты.

В США также обеспокоены нехваткой боеприпасов на Западе. В Пентагоне уже заявили о строительстве новых производственных линий. Кроме этого, американский генерал Марк Милли сообщил, что необходимо "исследовать" арсенал США и адаптировать его к рискам вооружённого противостояния.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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