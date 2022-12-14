Специальная военная операция (СВО) российской армии на Украине доказала, что страны коллективного Запада испытывают острый дефицит боеприпасов из-за поставок вооружения в Киев. Об этом заявили французские аналитики.
"Конфликт на Украине выявил голод западных запасов боеприпасов. Генеральные штабы сталкиваются с необходимостью их очень значительного увеличения", — отмечается в материале Le Figaro.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что запасы быстро истощились, поскольку изначально были почти пусты.
В США также обеспокоены нехваткой боеприпасов на Западе. В Пентагоне уже заявили о строительстве новых производственных линий. Кроме этого, американский генерал Марк Милли сообщил, что необходимо "исследовать" арсенал США и адаптировать его к рискам вооружённого противостояния.
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Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.