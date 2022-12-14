Сатановский: американские ЗРК Patriot не защитят Украину от российских ракет

Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые будут поставлены на Украину, являются "капризной, чрезвычайно дорогой и бешено разрекламированной" техникой. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

Он подчеркнул, что представители коллективного Запада будут говорить об их эффективности, однако российская армия уже знакома с американскими системами, которые не способны противостоять даже старым советским ракетам.

"Те же йеменские хоуситские "Точки-У" накрывают "Пэтриоты", как бык овцу", — написал Сатановский в своём Telegram-канале.

Политолог убеждён, что американские системы противовоздушной обороны (ПВО) не смогут защитить небо Украины от ракетных ударов со стороны России. Более того, они обеспечат Киеву новые проблемы. Раньше власти Незалежной могли пожаловаться на отсутствие защиты и оправдывать этим прилёты по стратегическим объектам, однако теперь такой возможности не будет.