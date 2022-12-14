Пользователи Twitter* раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова о Путине

Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявляла, что президент России Владимир Путин хочет сломить украинцев. Пользователи Twitter* раскритиковали её за эти слова.

Некоторые призвали обратить внимание на свою страну и принимать обдуманные решения. Один комментатор посчитал, что Бербок всё время думает о российском лидере.

"Она лицемерна. Вместо того, чтобы поскорее уговорить Россию и Украину сесть за стол переговоров, Германия отправляет деньги, чтобы только сильнее затянуть конфликт", — цитирует слова другого пользователя РИА Новости.

Напоминаем, ранее Бербок обещала выделить Украине 50 миллионов евро на военную помощь войскам ВСУ в условиях зимы и проблем с энергетической системой в стране.

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