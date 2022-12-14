Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявляла, что президент России Владимир Путин хочет сломить украинцев. Пользователи Twitter* раскритиковали её за эти слова.
Некоторые призвали обратить внимание на свою страну и принимать обдуманные решения. Один комментатор посчитал, что Бербок всё время думает о российском лидере.
"Она лицемерна. Вместо того, чтобы поскорее уговорить Россию и Украину сесть за стол переговоров, Германия отправляет деньги, чтобы только сильнее затянуть конфликт", — цитирует слова другого пользователя РИА Новости.
Напоминаем, ранее Бербок обещала выделить Украине 50 миллионов евро на военную помощь войскам ВСУ в условиях зимы и проблем с энергетической системой в стране.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.