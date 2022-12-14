Социолог Орсини: глава Еврокомиссии спровоцировала кризис в отношениях РФ и НАТО

Кризис в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом усугубился из-за действий главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, считает итальянский социолог Алессандро Орсини.

По его мнению, европейские страны уже в прошлом году находились "на краю пропасти", однако руководитель ЕК продолжала провоцировать рост напряжённости вокруг Украины.

"Она работала над тем, чтобы кризис в отношениях РФ и НАТО лишь усугублялся", — указал эксперт в статье для издания Il Fatto Quotidiano.

Как пояснил Орсини, фон дер Ляйен не способна выполнять свои обязанности в качестве главы Еврокомиссии. Специалист добавил, что она никогда не защищала интересы ЕС и всегда находилась под влиянием Вашингтона.

Эксперт подчеркнул: в последнее время не совсем понятен смысл существования Евросоюза, ведь он сильно пропитан стратегиями и идеями Североатлантического альянса.