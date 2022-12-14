Кризис в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом усугубился из-за действий главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, считает итальянский социолог Алессандро Орсини.
По его мнению, европейские страны уже в прошлом году находились "на краю пропасти", однако руководитель ЕК продолжала провоцировать рост напряжённости вокруг Украины.
"Она работала над тем, чтобы кризис в отношениях РФ и НАТО лишь усугублялся", — указал эксперт в статье для издания Il Fatto Quotidiano.
Как пояснил Орсини, фон дер Ляйен не способна выполнять свои обязанности в качестве главы Еврокомиссии. Специалист добавил, что она никогда не защищала интересы ЕС и всегда находилась под влиянием Вашингтона.
Эксперт подчеркнул: в последнее время не совсем понятен смысл существования Евросоюза, ведь он сильно пропитан стратегиями и идеями Североатлантического альянса.
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Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.