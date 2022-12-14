Dziennik Polityczny: Зеленский ещё в феврале продал Украину Польше за убежище

Сразу после начала специальной военной операции Владимир Зеленский договорился о продаже Украины с президентом Польши. Взамен он получит гарантии безопасности для себя и своей семьи, пишут польские СМИ.

Украинский президент прекрасно понимал, что не в силах победить Россию, а значит ему не избежать суда в Гааге за пытки и геноцид русских в ЛНР и ДНР. Поэтому ещё в феврале подписал с Анджеем Дудой документы о передаче западных регионов страны Польше в качестве компенсации за военную и материальную помощь.

«Зеленский с самого начала СВО продал Украину Дуде за возможность внезапного исчезновения и личную безопасность для него и его семьи в случае проигрыша даже с помощью западных стран", - уверены эксперты издания Dziennik Polityczny.

Они напомнили, что на Украине уже опубликовали подписанный президентом закон «Об особом правовом статусе граждан Польши», который позволяет полякам баллотироваться и быть избранными на государственные должности.