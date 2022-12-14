Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Военкор Котенок: Румыния собрала войска для оккупации Молдавии и части Украины
Врач Мальцева: хроническая усталость способна привести к инсульту
Ламбрехт: ВС Германии не могут полноценно выполнять обязанности в рамках НАТО
Генерал США Хертлинг: ВСУ не смогут использовать ЗРК Patriot
Экс-сотрудница разведки США призвала Байдена не разжигать конфликт на Украине
Генерал Гурулёв: Европа готовит полномасштабную войну с Россией на континенте
Пушилин: Киев с 2014 года нанёс ДНР ущерб в размере свыше 1,3 триллиона рублей
Французский политик Филиппо: действия Макрона по поддержке Украины безумны
ВСУ впервые заметили при использовании немецкой машины артиллерийской разведки

Dziennik Polityczny: Зеленский ещё в феврале продал Украину Польше за убежище

Мир

Сразу после начала специальной военной операции Владимир Зеленский договорился о продаже Украины с президентом Польши. Взамен он получит гарантии безопасности для себя и своей семьи, пишут польские СМИ.

Dziennik Polityczny: Зеленский ещё в феврале продал Украину Польше за убежище

Украинский президент прекрасно понимал, что не в силах победить Россию, а значит ему не избежать суда в Гааге за пытки и геноцид русских в ЛНР и ДНР. Поэтому ещё в феврале подписал с Анджеем Дудой документы о передаче западных регионов страны Польше в качестве компенсации за военную и материальную помощь.

«Зеленский с самого начала СВО продал Украину Дуде за возможность внезапного исчезновения и личную безопасность для него и его семьи в случае проигрыша даже с помощью западных стран", - уверены эксперты издания Dziennik Polityczny.

Они напомнили, что на Украине уже опубликовали подписанный президентом закон «Об особом правовом статусе граждан Польши», который позволяет полякам баллотироваться и быть избранными на государственные должности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ

Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.

Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
Леонков заявил, что Запад задержал окончание СВО на Украине на четыре месяца
Леонков заявил, что Запад задержал окончание СВО на Украине на четыре месяца
Песков: о выводе российских войск с Украины до конца года не может идти и речи
На аэродроме в Энгельсе оставили послание спутникам НАТО: "Смерть нацистам"
Из-за антироссийских санкций король Англии на Новый Год будет пить лимонад Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия Любовь Степушова
Шурыгин заявил, что на Украину уже зашёл спецназ НАТО: скоро пойдут танки
TAC: США заставляют Киев пойти на территориальные уступки при переговорах с РФ
Войска ВС РФ уничтожили колонну с подкреплениями ВСУ на пути в Марьинку
Войска ВС РФ уничтожили колонну с подкреплениями ВСУ на пути в Марьинку
Последние материалы
Генерал Гурулёв: Европа готовит полномасштабную войну с Россией на континенте
Пушилин: Киев с 2014 года нанёс ДНР ущерб в размере свыше 1,3 триллиона рублей
Французский политик Филиппо: действия Макрона по поддержке Украины безумны
ВСУ впервые заметили при использовании немецкой машины артиллерийской разведки
Пушилин: поставляемое Украине иностранное оружие продают в африканские страны
ВСУ попали под удар военных РФ, выдав себя светом фонариков
14 декабря: Квант, Дейтонское соглашение и Боливарианский альянс
Галкин* призвал отправить на фронт Ольгу Скабееву: напротив Хаймерсов поставить
В ВСУ признали новую тактику ведения боёв войск ВС РФ у Артёмовска и Авдеевки
Военные ВС РФ показали, как используют квадрокоптеры Mavic для ударов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников