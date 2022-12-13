В Белоруссии назначен новый министр иностранных дел Сергей Алейник. Соответствующий указ подписал сегодня, 13 декабря, президент Александр Лукашенко, сообщает EADaily.
Ранее Алейник занимал пост первого замминистра во внешнеполитическом ведомстве. Он выразил свою благодарность президенту за высокое доверие.
"Нелегко будет", — отметил Лукашенко.
На протяжении десяти лет министром иностранных дел Белоруссии был Владимир Макей. Однако 26 ноября стало известно о его преждевременной кончине.
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