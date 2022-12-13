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Лукашенко назначил Алейника главой МИД Белоруссии после смерти Макея

Мир

В Белоруссии назначен новый министр иностранных дел Сергей Алейник. Соответствующий указ подписал сегодня, 13 декабря, президент Александр Лукашенко, сообщает EADaily.

Ранее Алейник занимал пост первого замминистра во внешнеполитическом ведомстве. Он выразил свою благодарность президенту за высокое доверие.

"Нелегко будет", — отметил Лукашенко.

На протяжении десяти лет министром иностранных дел Белоруссии был Владимир Макей. Однако 26 ноября стало известно о его преждевременной кончине.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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