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Крозетто заявил, что Италия прекратит поставки оружия ВСУ при мирных переговорах

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Страны Запада продолжают оказывать военную помощь ВСУ. Министр обороны страны Гуидо Крозетто обещал прекратить поставки вооружений Киеву при мирных переговорах, передаёт агентство ANSA.

"Рано или поздно военная помощь [для Украины] должна закончиться. И она закончится, когда начнутся мирные переговоры", — пообещал он.

Глава ведомства отметил нежелание сторон переходить к диалогу. Крозетто считает, что для начала переговоров нужна влиятельная фигура. Например, Европейский союз может стать посредником.

Ранее Крозетто заявлял, что Россия намерена контролировать Донбасс независимо от действий ВСУ, и Москва хочет затянуть конфликт.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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