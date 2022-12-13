Крозетто заявил, что Италия прекратит поставки оружия ВСУ при мирных переговорах

Страны Запада продолжают оказывать военную помощь ВСУ. Министр обороны страны Гуидо Крозетто обещал прекратить поставки вооружений Киеву при мирных переговорах, передаёт агентство ANSA.

"Рано или поздно военная помощь [для Украины] должна закончиться. И она закончится, когда начнутся мирные переговоры", — пообещал он.

Глава ведомства отметил нежелание сторон переходить к диалогу. Крозетто считает, что для начала переговоров нужна влиятельная фигура. Например, Европейский союз может стать посредником.

Ранее Крозетто заявлял, что Россия намерена контролировать Донбасс независимо от действий ВСУ, и Москва хочет затянуть конфликт.