Страны Запада продолжают оказывать военную помощь ВСУ. Министр обороны страны Гуидо Крозетто обещал прекратить поставки вооружений Киеву при мирных переговорах, передаёт агентство ANSA.
"Рано или поздно военная помощь [для Украины] должна закончиться. И она закончится, когда начнутся мирные переговоры", — пообещал он.
Глава ведомства отметил нежелание сторон переходить к диалогу. Крозетто считает, что для начала переговоров нужна влиятельная фигура. Например, Европейский союз может стать посредником.
Ранее Крозетто заявлял, что Россия намерена контролировать Донбасс независимо от действий ВСУ, и Москва хочет затянуть конфликт.
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