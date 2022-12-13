Мирошник: США намерены приостановить поставки оружия Киеву

Вашингтон собирается взять паузу в своём участии в событиях на Украине для того, чтобы пополнить свои запасы вооружений. Именно по этой причине поставки оружия Украине будут приостановлены американской стороной.

Об этом сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что США вовсе не собираются на самом деле проводить мирные переговоры, они планируют использовать их, чтобы выиграть время для перевооружения.

"США снова хотят использовать переговоры как ширму для получения технологической паузы для собственного Военно-промышленного комплекса (ВПК). Никакого стремления к урегулированию у Запада нет, есть необходимость передышки", — сказал Мирошник в беседе с ТАСС.

Мирошник уточнил, что такое решение США вызвано необходимостью — в Белом доме оказались не готовы к тому, что военную помощь Киеву придётся оказывать так долго.