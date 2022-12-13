Пользователи Сети высмеяли Зеленского за анекдот про евреев и НАТО

Владимир Зеленский рассказал в шоу Netflix анекдот про одесских евреев, Россию и НАТО, за что получил поток возмущённых комментариев в свой адрес.

Украинский лидер изобразил диалог двух одесситов о вооружённом конфликте России и НАТО: Россия, якобы несёт большие потери, а НАТО ещё не подъехало. Здесь на видео звучал закадровый смех.

Однако комментаторы анекдота в соцсетях не увидели повода для веселья.

Один из пользователей задал вопрос, как вообще можно шутить на такую тему. Он напомнил, что потери украинской армии составляют 100 тысяч человек. Плюс потеряны огромные территории, разрушена экономика, а миллионы граждан убежали из страны.

Другой комментатор поймал Зеленского на лжи, заметив, что он делает вид, что НАТО — не участник конфликта.

"А кто ж Киеву оружие поставляет? А кто даёт данные со спутников? А чьи на Украине инструкторы и наёмники?" — спросил он.

Третий пользователь напомнил, что если бы Киев не настаивал на вступлении в НАТО, конфликта сейчас бы не было.