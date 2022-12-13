Euractiv: болгары перейдут на сторону России после Шенгенской блокады ЕС

Болгары поддержат Россию после того, как Совет Евросоюза отказался включать Болгарию в шенгенскую зону. Такую перспективу рисует издание Euractiv.

Решение Брюсселя увеличит число болгарских граждан, которые выражают несогласие с политикой Евросоюза и НАТО, а также укрепит их желание поддержать Россию, пишет автор по имени Красен Николов. Сам господин Николов, судя по статье, крайне раздражён такой перспективой.

В качестве подтверждения своего тезиса он приводит заявление лидера болгарской партии "Возрождение" Костадина Костадинова о том, что Евросоюз не желает, чтобы у Болгарии была сильная экономика.

Кроме того, лидер "Возрождения" призвал пересмотреть условия членства Болгарии в Евросоюзе. Партия довольно резко критикует НАТО и выражает солидарность с Россией в украинском конфликте. При этом сторонников партии становится всё больше, пугает Красен Николов читателей Euractiv.

"За последние два года поддержка "Возрождения”, выступающего против НАТО, увеличилась в десять раз, поскольку партия включилась в антинатовскую пропаганду и распространяла российскую позицию о конфликте на Украине. На последних выборах партия получила более десяти процентов голосов, но есть опасения, что эта популярность может продолжить расти", — говорится в статье (перевод "ПолитРоссия").

Стоит заметить, что Болгария уже несколько лет пребывает в затяжном политическом кризисе, за время которого сменилось несколько правительств. Причиной тому серьёзные экономические проблемы, которые в этом году ещё более усугубились из-за проблем с поставками российских энергоресурсов.

При этом до недавнего времени болгарские политические партии — да и власти страны — особо не интересовались темой включения страны в Шенгенскую зону. Точнее сказать, не считали эту проблему актуальной.

Еврокомиссия призывала Совет Евросоюза принять в шенгенскую зону Болгарию, Румынию и Хорватию. Однако Австрия и Нидерланды заблокировали приём Болгарии и Румынии.

По мнению властей этих государств, что болгарские и румынские чиновники слишком склонны к коррупции и будут пропускать в Шенгенскую зону за деньги будут пропускать нелегальных иммигрантов.