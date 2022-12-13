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Постпред Смит: в США не считают, что РФ готова применить ядерное оружие

Мир

В Вашингтоне не наблюдают признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия. Об этом сообщила посол США при НАТО Джулианн Смит.

Постпред Смит: в США не считают, что РФ готова применить ядерное оружие

При этом посол пригрозила Москве "беспрецедентными мерами" в том случае, если она проявит активность в ядерной сфере, и пообещала, что в Белом доме будут "внимательно наблюдать" за происходящим.

"Мы не видим признаков того, что Россия предпринимает шаги, которые бы указывали на то, что они на самом деле готовятся в том или ином виде задействовать свой ядерный арсенал. Мы продолжим сигнализировать России… что ее ждут беспрецедентные последствия, если она решит так поступить. И мы продолжим пристально отслеживать ситуацию", — сказала Смит во время выступления в экспертном центре CSIS в Вашингтоне.

Смит подчеркнула, то США остаются верны своему ранее взятому курсу ядерной политики, назвав его "краеугольным камнем сдерживания" в сложившейся ситуации.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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