Макрон провёл с Зеленским обсуждение его плана по миру на Украине

Лидер Франции Эммануэль Макрон в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским обсудил план последнего по установлению мира на Украине. Об этом проинформировала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе пресс-конференции по итогам международной конференции, посвящённой поддержке Украины, которая состоялась в Париже.

"Президент Республики и президент Зеленский провели долгий разговор в воскресенье утром. В частности, они обсудили мирный план Зеленского, представленный в рамках G20…Они обсудили его условия", — сказала Колонна журналистам.

До этого Макрон говорил, что подходящий момент для переговоров с Россией по украинскому конфликту будет зависеть от положения дел на Украине в последующие месяцы и недели, а также от решения самого Киева.

Ранее Зеленский предложил лидерам стран G7 свой проект урегулирования ситуации на Украине, включающий три шага. В частности, он потребовал продолжить поставки вооружений Киеву, заручился поддержкой Запада в финансовой, энергетической и социальной сфере, и реализовать "формулу мира", предложенную им же до этого.