По словам главы итальянского МИД Антонио Таяни, Италия намерена оказывать всестороннюю поддержку Украине этой зимой.
Министр уточнил, что речь идёт не только о военной помощи, но также о снабжении Киева предметами первой необходимости, лекарствами, бытовыми принадлежностями.
"Украина и ее народ всегда смогут рассчитывать на поддержку Италии. Мы не жалели сил с самого начала конфликта. Военная поддержка, отправка предметов первой необходимости, начиная с лекарств, предметов медицинского назначения, средств и материально-технических средств для оказания помощи населению, таких как палатки, кровати и гигиенические наборы", — написал Таяни в своём Facebook*.
Это решение Италии было озвучено в Париже, где проходит международная конференция по вопросам помощи Украине.
Таяни также добавил, что Италия намерена помогать в восстановлении инфраструктуры и электроэнергетики Украины. Министр отметил, что работы в этом направлении активно ведутся.
"Мы уже делаем свою часть работы, мы отправили генераторы, трансформаторы, все, что нужно населению Украины, чтобы пережить особенно холодную зиму", — добавил Таяни.
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