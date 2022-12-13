Глава МИД Италии: Украина может рассчитывать на помощь Италии зимой

По словам главы итальянского МИД Антонио Таяни, Италия намерена оказывать всестороннюю поддержку Украине этой зимой.

Министр уточнил, что речь идёт не только о военной помощи, но также о снабжении Киева предметами первой необходимости, лекарствами, бытовыми принадлежностями.

"Украина и ее народ всегда смогут рассчитывать на поддержку Италии. Мы не жалели сил с самого начала конфликта. Военная поддержка, отправка предметов первой необходимости, начиная с лекарств, предметов медицинского назначения, средств и материально-технических средств для оказания помощи населению, таких как палатки, кровати и гигиенические наборы", — написал Таяни в своём Facebook*.

Это решение Италии было озвучено в Париже, где проходит международная конференция по вопросам помощи Украине.

Таяни также добавил, что Италия намерена помогать в восстановлении инфраструктуры и электроэнергетики Украины. Министр отметил, что работы в этом направлении активно ведутся.

"Мы уже делаем свою часть работы, мы отправили генераторы, трансформаторы, все, что нужно населению Украины, чтобы пережить особенно холодную зиму", — добавил Таяни.

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