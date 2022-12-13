Лидера правящей партии Польши "сурово" наказали за слова о пьянстве женщин

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский наказан за обвинение женщин в пьянстве. Причём наказан самым строгим образом — каким только возможен в его случае.

Некоторое время назад на одной из встреч с избирателями Качиньский сообщил, что в Польше рождается мало детей из-за того, что некоторые женщины "закладывают за воротник".

"Ярослав Качиньский наказан парламентской комиссией по депутатской этике за высказывания политика о "Закладывании за воротник". Нельзя издеваться над людьми", — цитирует РИА "Новости" представителя парламентской комиссии по депутатской этике Монику Фалей.

По словам пани Фалей, наказан Качиньский самым суровым образом — ему объявили выговор. Именно таково максимальное наказание, которое можно применить к депутату польского парламента.

Стоит отметить, что у самого Ярослава Качиньского детей нет и женат он никогда не был.

Вообще же, возглавляемая им партия позиционирует себя как консервативная политическая сила. Причём сей факт вызывает большое недовольство в Брюсселе.

Разногласия между правительством Польши и еврочиновниками до недавнего времени были обычным явлением. Хотя сейчас их стараются лишний раз не делать достоянием гласности.