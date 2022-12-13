Передача США гаубиц М777 курдским формированиям вызвала недоумение в Анкаре

Соединённые Штаты, возглавляющие коалицию по борьбе с "Исламским государством"*, передали "Сирийским демократическим силам" (SDF) 155-мм гаубицы M777. Данные машины могут применяться курдами против армии Турции как минимум на севере Сирии, пишет "Военное обозрение".

В военную партию входят оружие, боеприпасы, а также транспортные средства. Они прибыли в Дерик (Аль-Маликию).

Это вызвало недоумение и напряжённость в Анкаре, поскольку такое вооружение может использоваться курдами и против войск Турции, находящихся на севере САР.

Напоминаем, что в конце октября Пентагон планировал скорректировать поставки орудий, которое могло применяться против союзников США и НАТО, в частности Турции. Однако полностью отменять военную помощь не стали.

* признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.