Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Глава МИД Италии: Украина может рассчитывать на помощь Италии зимой
Нефтекран прикроют: власти России определились с ответом на потолок цен
Стрелков предложил построить Херсон, Луганск и Донецк в Сибири: пусть подавятся
Воздушная тревога объявлена по всей Украине — в том числе и в Киеве
Новосибирский военком опроверг незаконную мобилизацию многодетного отца
Демидов: Европа оказалась на пороге глубокого энергокризиса без российского газа
Волочкова заявила, что не ищет спутника: "У меня скоро свадьба"
В Херсоне "ждуны" сдали СБУ дантистов, лечивших весь город
Американский полковник Макгрегор порекомендовал Зеленскому бежать из страны

Передача США гаубиц М777 курдским формированиям вызвала недоумение в Анкаре

Мир

Соединённые Штаты, возглавляющие коалицию по борьбе с "Исламским государством"*, передали "Сирийским демократическим силам" (SDF) 155-мм гаубицы M777. Данные машины могут применяться курдами против армии Турции как минимум на севере Сирии, пишет "Военное обозрение".

Передача США гаубиц М777 курдским формированиям вызвала недоумение в Анкаре

В военную партию входят оружие, боеприпасы, а также транспортные средства. Они прибыли в Дерик (Аль-Маликию).

Это вызвало недоумение и напряжённость в Анкаре, поскольку такое вооружение может использоваться курдами и против войск Турции, находящихся на севере САР.

Напоминаем, что в конце октября Пентагон планировал скорректировать поставки орудий, которое могло применяться против союзников США и НАТО, в частности Турции. Однако полностью отменять военную помощь не стали.

* признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране

Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.

Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
RusVesna: десантники войск ВСУ записали паническое обращение о крупных потерях
В боях с российской армией на Украине убита наёмница из США Ребекка Мациоровски
Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия Любовь Степушова Ситуация в Косово: отношение Приштины к сербам похоже на отношение Киева к Донбассу Ольга Лебедева
Мария Захарова призвала Аллу Пугачеву быть более аккуратной в своих поступках
The Atlantic: в США боятся потери военно-технологического превосходства в мире
Президент Чехии Милош Земан назвал своё изначальное мнение о Путине ошибочным
Президент Чехии Милош Земан назвал своё изначальное мнение о Путине ошибочным
Последние материалы
В Херсоне "ждуны" сдали СБУ дантистов, лечивших весь город
Американский полковник Макгрегор порекомендовал Зеленскому бежать из страны
Вера Брежнева опубликовала фотографию без обручального кольца
Диетолог Макиша: чайная ложка печени трески покроет суточную норму витамина D
Марочко: специалисты РЭБ ВС РФ вносят сумятицу в ряды украинских военных
Фрейдинг: в Словакии заработал ремонтный центр по восстановлению техники ВСУ
Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов
Передача США гаубиц М777 курдским формированиям вызвала недоумение в Анкаре
Лидера правящей партии Польши "сурово" наказали за слова о пьянстве женщин
Стас Костюшкин заявил, что не танцует из-за «большого детородного органа»
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников