Экс-глава ЦРУ: роль Украины в борьбе США и России — усилить сдерживание Москвы

Основная цель украинской армии в гибридной борьбе Москвы и Вашингтона — сделать всё возможное для поддержки Киева и усиления возможностей вооружённых сил Украины (ВСУ) по сдерживанию России. Об этом заявил бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петреус. Его слова цитирует Fox News.

По его мнению, американская сторона должна быть уверена, что с помощью военной и технологической помощи удастся трансформировать весь театр военных действий на Украине и возможности ВСУ, чтобы убедиться в способности украинской армии усилить сдерживание РФ.

Поддержка Украины для Белого дома стала свидетельством лидерства США на глобальной арене, добавил разведчик, напомнив о предоставленной Вашингтоном Киеву военной помощи и экономической поддержке.