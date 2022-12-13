Глава Минобороны Италии: переговорам о мире на Украине мешают решения РФ

По словам министра обороны Италии Гуидо Крозетто, помехой для начала переговоров по установлению мира Украине являются последние решения властей РФ.

"Последние решения российского руководства не оставляют возможности увидеть пространство для начала переговоров о справедливом мире", — цитирует Крозетто информагентство Аskanews.

Министр обороны Италии считает, что "Россия намерена контролировать Донбасс" независимо от действий ВСУ. Он уверен, что Москва намерена затянуть конфликт.

Также Крозетто уточнил, что новое правительство Италии в отношении Киева продолжает делать то, что делали их предшественники.

"Мы выбрали путь — выполнять принятые решения", — добавил Крозетто.

Министр уточнил, что подробности, касающиеся военной поддержки Киева со стороны Италии, разглашаться не будут.