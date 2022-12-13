NDP: резервист пожаловался на польскую армию и назвал учения "Барсук" фикцией

Один из резервистов польской армии, который принял участие в военных манёврах "Барсук", заявил, что военнослужащим 10-й Танковой кавалерийской бригады в Свентошуве не предоставляли доступа в туалет четыре дня. Также в первый день учений солдаты были вынуждены спать без одеял.

Кроме этого, резервисты на полигоне так и не смогли пострелять из оружия. По словам солдата, в ходе военных учений поляки учились собирать и разбирать палатки, а также занимались "чёрной" работой.

По его мнению, манёвры "Барсук" являются фикцией и пустой тратой денег налогоплательщиков.

"Обучение, которое просто ничего не даёт, не повышает боеспособность этих резервистов. Мы ни одного выстрела не сделали", – цитирует его слова Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).