Песков: "три шага к миру" Зеленского — это три шага к продлению боевых действий

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил "три шага к наступлению мира", предложенные лидером Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленским на встрече с главами стран G7 была предложена "формула мира" на Украине, которая включает три шага. Так, украинский президент отнёс сюда продолжение поставок вооружений в рамках "достигнутой солидарности".

По словам Пескова, эта "формула мира" выглядит в точности до наоборот.

"Это три шага к продолжению боевых действий", — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что нынешние события на Украине — это следствие политики киевского режима, которая проводится на протяжении уже 15-20 последних лет. И сегодня украинской стороне придётся считаться с новыми реалиями, которые появились в этот период, хотят они того или нет.

"А эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно", — сказал Песков представителям прессы.