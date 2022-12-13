Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил "три шага к наступлению мира", предложенные лидером Украины Владимиром Зеленским.
Ранее Зеленским на встрече с главами стран G7 была предложена "формула мира" на Украине, которая включает три шага. Так, украинский президент отнёс сюда продолжение поставок вооружений в рамках "достигнутой солидарности".
По словам Пескова, эта "формула мира" выглядит в точности до наоборот.
"Это три шага к продолжению боевых действий", — сказал Песков.
Представитель Кремля напомнил, что нынешние события на Украине — это следствие политики киевского режима, которая проводится на протяжении уже 15-20 последних лет. И сегодня украинской стороне придётся считаться с новыми реалиями, которые появились в этот период, хотят они того или нет.
"А эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно", — сказал Песков представителям прессы.
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