Боевики ВСУ использовали электрические стулья для пыток на территории ЛНР

В зданиях Луганской Народной Республики, которые ранее были заняты боевиками ВСУ, найдены электрические стулья. Украинские националисты пытали не только военнопленных, но и мирных жителей. Об этом заявила советник главы ЛНР Анна Сорока.

"На освобождённых территориях нами были обнаружены явные признаки пыточных — стулья с проводами и затяжками для рук и ног, следы крови", — указала она в беседе с URA.RU.

Советник главы региона отмечает, что в подвале единственной школы населённого пункта Трёхизбенка, где находился штаб украинской армии, на стенах отчётливо видны следы человеческой крови.