В зданиях Луганской Народной Республики, которые ранее были заняты боевиками ВСУ, найдены электрические стулья. Украинские националисты пытали не только военнопленных, но и мирных жителей. Об этом заявила советник главы ЛНР Анна Сорока.
"На освобождённых территориях нами были обнаружены явные признаки пыточных — стулья с проводами и затяжками для рук и ног, следы крови", — указала она в беседе с URA.RU.
Советник главы региона отмечает, что в подвале единственной школы населённого пункта Трёхизбенка, где находился штаб украинской армии, на стенах отчётливо видны следы человеческой крови.
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