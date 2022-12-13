Владимир Зеленский по пунктам перечислил, что нужно Украине, чтобы пережить зиму.
Украинский лидер на конференции "Солидарны с украинским народом" объяснил, что поможет Украине избежать катастрофы.
"Мы нуждаемся в нескольких категориях оборудования: это трансформаторы, оборудование для восстановления высоковольтных сетей, газотурбинные и газопоршневые энергоблоки", — рассказал глава Незалежной.
Он отметил, что Украине до завершения отопительного сезона нужна аварийная поддержка со стороны энергосистемы европейских стран.
"По аналогии с наблюдательными миссиями МАГАТЭ, которые решено направить на все атомные станции Украины, призываем Евросоюз направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры", — сказал Зеленский.
Президент Украины объяснил, что страна нуждается в двух миллиардах кубометров газа.
Ранее Владимир Зеленский предупредил украинцев об угрозе новых ракетных ударов.
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Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.