Зеленский объяснил, что поможет Украине избежать катастрофы: аварийная поддержка

Владимир Зеленский по пунктам перечислил, что нужно Украине, чтобы пережить зиму.

Украинский лидер на конференции "Солидарны с украинским народом" объяснил, что поможет Украине избежать катастрофы.

"Мы нуждаемся в нескольких категориях оборудования: это трансформаторы, оборудование для восстановления высоковольтных сетей, газотурбинные и газопоршневые энергоблоки", — рассказал глава Незалежной.

Он отметил, что Украине до завершения отопительного сезона нужна аварийная поддержка со стороны энергосистемы европейских стран.

"По аналогии с наблюдательными миссиями МАГАТЭ, которые решено направить на все атомные станции Украины, призываем Евросоюз направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры", — сказал Зеленский.

Президент Украины объяснил, что страна нуждается в двух миллиардах кубометров газа.

Ранее Владимир Зеленский предупредил украинцев об угрозе новых ракетных ударов.