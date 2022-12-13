Onet: жителей Польши объединила неприязнь к украинским беженцам

Мировая общественность убеждена, что жители Польши любят Украину и поддерживают беженцев. Однако на самом деле это ложь. Об этом заявили польские аналитики.

Сейчас поляки испытывают не сострадание к переселенцам, а неприязнь. Согласно социологическим исследованиям, представители всех социальных и возрастных группах в разных городах Польши негативно относятся к украинским беженцам из-за их наглого поведения.

"Люди друг друга будут бить, пинать, убивать, будут ругаться, понятия не имею, чем кончится", — цитирует слова опрошенных поляков издание Onet.

Местные жители заявили, что украинцы отбирают у них работу, жильё, а также требуют бесплатного медицинского обслуживания. Кроме этого, беженцы не уважают людей в очередях и отказываются платить за услуги в салонах красоты.

"От них уже все устали. И таких сигналов очень много… подруга мне, например, рассказывала, что ходит к косметологу и делает там какие-то ногти. Приходит украинка и говорит, чтобы ей сделали ногти бесплатно, потому что ей обязаны сделать", — рассказали поляки.