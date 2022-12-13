Обе стороны конфликта на Украине ждут сильных морозов, чтобы можно было применять военную технику на полях. Российская армия именно к этому моменту накапливала свои силы. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.
ВС РФ начнут масштабное наступление, когда в зоне проведения специальной военной операции (СВО) будет развёрнуто достаточное количество материально-технических средств. Затем можно будет понять, смогут ли страны коллективного Запада ответить на манёвры российской армии, отметил эксперт.
"Запад пытается максимально засекретить все переброски вооружения, техники и живой силы, но опаздывает месяца на четыре. Им нужно любой ценой выиграть это время. Но понятное дело, что мы им такой передышки давать не будем", — указал Леонков в беседе с изданием "Украина.ру".
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