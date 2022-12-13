Леонков заявил, что Запад задержал окончание СВО на Украине на четыре месяца

Обе стороны конфликта на Украине ждут сильных морозов, чтобы можно было применять военную технику на полях. Российская армия именно к этому моменту накапливала свои силы. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

ВС РФ начнут масштабное наступление, когда в зоне проведения специальной военной операции (СВО) будет развёрнуто достаточное количество материально-технических средств. Затем можно будет понять, смогут ли страны коллективного Запада ответить на манёвры российской армии, отметил эксперт.

"Запад пытается максимально засекретить все переброски вооружения, техники и живой силы, но опаздывает месяца на четыре. Им нужно любой ценой выиграть это время. Но понятное дело, что мы им такой передышки давать не будем", — указал Леонков в беседе с изданием "Украина.ру".