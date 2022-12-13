19FortyFive: удары украинских БПЛА не заставят Россию применить ядерное оружие

Маловероятно, что удары украинских дронов заставят Россию применить ядерное оружие. Однако планы Кремля являются загадкой, которые "окутаны тайной", поэтому не стоит полностью исключать такой вариант развития событий. Об этом заявил американский аналитик Джеймс Холмс.

По мнению эксперта, "мрачные заявления" президента России Владимира Путина по поводу использования ядерного оружия направлены на сдерживание Запада от прямого участия в украинском конфликте.

"Применение ядерного оружия будет равносильно саморазрушению. В настоящее время с Чёрного и Азовского морей дует южный ветер. Если такая ситуация сохранится, ветер занесёт обломки ядерного взрыва в Россию", — указал Холмс в издании 19fortyfive.