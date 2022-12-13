Шуляк предложила перепланировать все области Украины после завершения СВО

Перед началом полного восстановления Украины после окончания специальной военной операции (СВО) необходимо перепланировать все области страны, исходя из новых демографических и экономических особенностей. Об этом завила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По её мнению, некоторые регионы Незалежной будет невозможно восстановить. Многие территории следует рассмотреть в качестве новых населённых пунктов, а также учесть возможное строительство предприятий для обеспечения местных жителей работой.

"Мне лично очень страшно, когда мы отстроим детский сад, покрасим его в яркие цвета, а этот сад будет пустой, потому что детей, которые должны туда пойти, просто банально не будет из-за того, что их родителям негде работать или проживать", — цитирует слова Шуляк издание "Думская".