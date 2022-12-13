Кива заявил, что в Европе начнётся война из-за поставок оружия Запада на Украину

Украинский конфликт в скором времени перерастёт в гражданскую войну, которая захлестнёт всю Европу. Однако страны коллективного Запада не осознают этого, заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

Он убеждён, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет контролировать ситуацию в стране, и украинцы устроят хаос. Разъярённые банды, состоящие из вооружённых местных жителей, начнут грабить не только Незалежную, но и приграничные территории Польши, Венгрии и Румынии, считает Кива.

"Европейцы ещё сами не понимают, что сотворили и что их ждёт в ближайшее время. Волынская резня полякам покажется детской шалостью!" — предсказал он.