Аналитик Кордесман: США не помогают Украине, а инвестируют в неё

За громкими лозунгами Вашингтона о поддержке Украины скрываются выгодные инвестиции, заявил аналитик национальной безопасности США по ряду глобальных конфликтов и сотрудник Центра стратегических и международных исследований Энтони Кордесман.

По его словам, поставки оружия и финансовое обеспечение Незалежной позволяет США вести прокси-войну против России. Кроме того, такая стратегия ослабляет Европу и усиливает её зависимость от США.

Кроме того, Вашингтону удалось "убить ещё несколько зайцев":

стимулировать НАТО вкладывать в оборонную промышленность,

повысить свой статус в гонке с Китаем.

"Помощь США Украине — это инвестиции, выгоды от которых намного превышают их стоимость. Инвестиции! Наконец-то кто-то сказал правду", — прокомментировали слова Кордесмана китайские эксперты Sohu.