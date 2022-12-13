За громкими лозунгами Вашингтона о поддержке Украины скрываются выгодные инвестиции, заявил аналитик национальной безопасности США по ряду глобальных конфликтов и сотрудник Центра стратегических и международных исследований Энтони Кордесман.
По его словам, поставки оружия и финансовое обеспечение Незалежной позволяет США вести прокси-войну против России. Кроме того, такая стратегия ослабляет Европу и усиливает её зависимость от США.
Кроме того, Вашингтону удалось "убить ещё несколько зайцев":
"Помощь США Украине — это инвестиции, выгоды от которых намного превышают их стоимость. Инвестиции! Наконец-то кто-то сказал правду", — прокомментировали слова Кордесмана китайские эксперты Sohu.
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