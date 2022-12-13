Борьба за кресло президента Украины, приостановленная на время спецоперации, вновь набирает обороты, отметил публицист Иван Новоселов.
Украинские националисты считают Владимира Зеленского предателем и русским шпионом, но он необходим радикалам для получения западной помощи. К тому же, отметил эксперт, действующий президент подтверждает повторяемую националистами мантру: "еврей не может быть президентом фашистской страны".
Вторые претенденты на пост — блок Залужного-Кличко, уверен Новоселов. Киевский мэр имеет неплохие шансы возглавить Украину, хотя в Вашингтоне недовольны его тесной связью с Германией.
Также в стране набирают силу олигархи, являющиеся противниками Коломойского, который и привёл Зеленского к власти, пишет политолог в издании Телеканал "360".
По его словам, все эти группы видят неизбежную победу России и готовятся делить власть после поражения Зеленского.
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