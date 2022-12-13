Киев потребовал исключить Венгрию из НАТО

Депутат Верховной Рады Украины Александр Мережко призвал исключить Венгрию из Североатлантического альянса. По мнению украинского парламентария, место Будапешта могут занять более лояльные к "солидарности" страны.

Так, парламентарий заявил, что место Венгрии могли бы занять:

Австралия,

Япония,

Южная Корея,

Тайвань.

"Если она (Венгрия. — Прим. ред.) продолжит систематически подрывать трансатлантическую солидарность, её следует исключить из НАТО", — заявил Мережко.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что Евросоюз заморозил финансирование Будапешта на сумму более 6 млрд евро вместо 7,5 в обмен на отказ от вето по оказанию военной помощи Киеву.