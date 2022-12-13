Депутат Верховной Рады Украины Александр Мережко призвал исключить Венгрию из Североатлантического альянса. По мнению украинского парламентария, место Будапешта могут занять более лояльные к "солидарности" страны.
Так, парламентарий заявил, что место Венгрии могли бы занять:
"Если она (Венгрия. — Прим. ред.) продолжит систематически подрывать трансатлантическую солидарность, её следует исключить из НАТО", — заявил Мережко.
Ранее Pravda. Ru писала о том, что Евросоюз заморозил финансирование Будапешта на сумму более 6 млрд евро вместо 7,5 в обмен на отказ от вето по оказанию военной помощи Киеву.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.