Сенатор Косачев: у Германии и Франции проявляется чувство самосохранения

В контексте темы гарантий безопасности для России и принципе неделимости безопасности в целом у Германии и Франции начинает проявляться чувство самосохранения, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.

По мнению сенатора, при этом российская сторона не заявляла о гарантиях безопасности, как о переговорной позиции.

"Это не переговорная позиция России, но единственно возможная гарантия неповторения конфликтов в будущем. Это единственно возможная стратегия на будущее, — пояснил сенатор.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миру необходимо вернуться к обсуждению гарантий безопасности для России. Его "издалека" поддержал и канцлер Германии Олаф Шольц.

"В более ответственно ведущих себя Франции и Германии сохраняются остатки здравого смысла и чувства самосохранения", — резюмировал сенатор.