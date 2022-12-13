В контексте темы гарантий безопасности для России и принципе неделимости безопасности в целом у Германии и Франции начинает проявляться чувство самосохранения, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.
По мнению сенатора, при этом российская сторона не заявляла о гарантиях безопасности, как о переговорной позиции.
"Это не переговорная позиция России, но единственно возможная гарантия неповторения конфликтов в будущем. Это единственно возможная стратегия на будущее, — пояснил сенатор.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миру необходимо вернуться к обсуждению гарантий безопасности для России. Его "издалека" поддержал и канцлер Германии Олаф Шольц.
"В более ответственно ведущих себя Франции и Германии сохраняются остатки здравого смысла и чувства самосохранения", — резюмировал сенатор.
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