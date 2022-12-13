На аэродроме в Энгельсе оставили послание спутникам НАТО: "Смерть нацистам"

В Сети опубликован снимок, который якобы сделали западные спутники во время разведки над военным аэродромом в Энгельсе Саратовской области. На объекте появилась неожиданная надпись: "Смерть нацистам".

"Аэродром в Энгельсе передаёт привет всем западным спутникам", — написал в своём Telegram-канале журналист Юрий Подоляка.

Ранее украинские беспилотники советской разработки Ту-141 "Стриж" атаковали военный объект России, на котором размещена стратегическая авиация.