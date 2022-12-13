В Сети опубликован снимок, который якобы сделали западные спутники во время разведки над военным аэродромом в Энгельсе Саратовской области. На объекте появилась неожиданная надпись: "Смерть нацистам".
"Аэродром в Энгельсе передаёт привет всем западным спутникам", — написал в своём Telegram-канале журналист Юрий Подоляка.
Ранее украинские беспилотники советской разработки Ту-141 "Стриж" атаковали военный объект России, на котором размещена стратегическая авиация.
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Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.