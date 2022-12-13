Представители стран Балтии и ряда других государств ЕС решились на дипломатический демарш после заявления французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости предоставить гарантии безопасности для Москвы, пишет Reuters.
По информации агентства, к демаршу балтийских стран присоединились политики и дипломаты из Польши, Словакии и Чехии. В материале не указано, сколько именно человек поддержали протест.
"Проект дипломатического документа в Евросоюзе, вероятно, распространила Чехия на прошлой неделе", — подчёркивается в статье.
Ранее обозреватель издания 19FortyFive Джек Бакби заявил, что российская спецоперация на Украине завершится, если Запад предоставит гарантии безопасности Москве. Как пояснил журналист, руководителям государств, входящих в состав Североатлантического альянса, следует прислушаться к предложению Макрона и учесть озабоченности РФ при создании новой системы европейской безопасности.
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