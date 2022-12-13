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Newsweek: Западу всё труднее закрывать глаза на "вопиющие" действия Зеленского

Мир

Западу всё сложнее закрывать глаза на действия президента Украины Владимира Зеленского, заявил обозреватель Джонатан Тобин. По его словам, для западных политиков стало неожиданностью гонения Украинской Православной церкви.

Newsweek: Западу всё труднее закрывать глаза на "вопиющие" действия Зеленского

Тобин подчеркнул, что под личиной демократии и лоббирования европейских ценностей, Зеленский строит "диктаторский режим".

"Украина — глубоко коррумпированная страна. Используя войну как предлог, Зеленский запретил свою политическую оппозицию и закрыл все СМИ, не контролируемые его режимом, — заявил Тобин в статье для Newsweek. — Подход к Православной церкви явно противоречит тем, кто стремится изобразить эту войну как явный конфликт между авторитарным угнетателем и демократическим аутсайдером".

Обозреватель уточнил, что новости о гонениях УПЦ стали "вопиющим" аккордом для тех, кто верил в демократические настроения Зеленского.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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