WP: африканские лидеры и США по-разному видят решение конфликта на Украине

Лидеры стран Африки и Вашингтон видят решение конфликта на Украине по-разному. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на сотрудников американской администрации.

Издание отмечает, что обе стороны расходятся во мнениях, какую использовать тактику для достижения мира.

Высокопоставленный сотрудник Белого дома заявил, что африканцы выступают против идеи "наказать Россию" или настоять на том, что Киев должен согласиться на любое решение.

Африканские лидеры дали понять руководству США, что они просто хотят прекращения конфликта, заявил чиновник.

Он добавил, что американцы также хотят видеть дипломатическое решение конфликта. Однако без Украины, по его словам, ничего не получится.

Нестыковка происходит, так как некоторые страны недовольны санкциями против России, заключил политик.