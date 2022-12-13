Бывший вице-канцлер Австрии: слова Меркель о целях Минских соглашений пугают

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе назвал пугающим заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о настоящих целях Минских соглашений.

Во время круглого стола в Вене, посвящённого украинскому конфликту, он отметил, что выступление Меркель подрывает веру в силу слова лидеров ЕС. По его мнению, экс-канцлер ФРГ, высказываясь о несерьёзности Минских договорённостей и предоставлении дополнительного времени Киеву, "уничтожает базу доверия".

"Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель рассказывает о соглашениях", — указал Штрахе.

Ранее бывший канцлер Германии сообщила, что Минские договорённости были необходимы для того, чтобы украинские власти получили "ценное время" и модернизировали армию перед вооружённым конфликтом.

Как подчеркнул постпред РФ при ОБСЕ Максим Буякевич, слова Меркель продемонстрировали истинную позицию Запада по отношению к украинскому кризису. Он также добавил, что западные государства используют Украину в качестве инструмента борьбы с российской государственностью.