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Рогов: Зеленский не доверяет главкому Залужному и опирается только на СБУ

Мир

Служба безопасности Украины (СБУ) осталась единственной опорой Владимира Зеленского, с помощью которой он удерживает власть и расправляется с конкурентами, заявил Владимир Рогов.

Рогов: Зеленский не доверяет главкому Залужному и опирается только на СБУ

Сейчас украинский президент не может доверять собственной армии и полиции, добавил член главного совета администрации Запорожской области.

"Зеленский понимает, что ему она (СБУ. — Прим. ред.) нужна, так как в армии он видит своим конкурентом Залужного, популярность которого у Зеленского вызывает ревность. И даже в МВД до сих пор есть высокий уровень лояльности к Авакову", — пояснил он в интервью агентству ТАСС.

Сделать СБУ главной украинскую спецслужбой мешает Вашингтон, отметил Рогов, в США опасаются, что в этом случае Белый дом может потерять контроль над президентом Украины.

Ранее украинские боевики опубликовали ролик из Херсона, в котором пригрозили смертью горожанам за лояльность к России.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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