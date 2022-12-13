Служба безопасности Украины (СБУ) осталась единственной опорой Владимира Зеленского, с помощью которой он удерживает власть и расправляется с конкурентами, заявил Владимир Рогов.
Сейчас украинский президент не может доверять собственной армии и полиции, добавил член главного совета администрации Запорожской области.
"Зеленский понимает, что ему она (СБУ. — Прим. ред.) нужна, так как в армии он видит своим конкурентом Залужного, популярность которого у Зеленского вызывает ревность. И даже в МВД до сих пор есть высокий уровень лояльности к Авакову", — пояснил он в интервью агентству ТАСС.
Сделать СБУ главной украинскую спецслужбой мешает Вашингтон, отметил Рогов, в США опасаются, что в этом случае Белый дом может потерять контроль над президентом Украины.
Ранее украинские боевики опубликовали ролик из Херсона, в котором пригрозили смертью горожанам за лояльность к России.
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