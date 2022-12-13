В США осудили Зеленского за слова о помощи Вашингтона: "Верни деньги, наркоман!"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтон за новый пакет военной помощи в соцсетях и заявил, что "лидерство Америки остаётся непоколебимым". Однако американские пользователи Сети "письмо" не оценили.

По мнению комментаторов, Зеленский "обдирает" простых американцев, а на деньги, которые ему предоставляют США, "строит особняки".

"Останови эту войну и верни нам деньги, кокаиновый наркоман!" — заявил один из пользователей под постом Зеленского. "Где ты построишь следующий особняк?" — поинтересовался другой.

Читатели заявили, что Киев пользуется деньгами простых американских налогоплательщиков и продолжает выпрашивать спонсорство на собственные нужды.

"Американское лжеруководство отмывает миллиарды и играется с ядерной войной, пока вы нападаете на политических оппонентов, обстреливаете мирное население и преследуете священников. Стыдно", — резюмировал один из комментаторов.