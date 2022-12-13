Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтон за новый пакет военной помощи в соцсетях и заявил, что "лидерство Америки остаётся непоколебимым". Однако американские пользователи Сети "письмо" не оценили.
По мнению комментаторов, Зеленский "обдирает" простых американцев, а на деньги, которые ему предоставляют США, "строит особняки".
"Останови эту войну и верни нам деньги, кокаиновый наркоман!" — заявил один из пользователей под постом Зеленского.
"Где ты построишь следующий особняк?" — поинтересовался другой.
Читатели заявили, что Киев пользуется деньгами простых американских налогоплательщиков и продолжает выпрашивать спонсорство на собственные нужды.
"Американское лжеруководство отмывает миллиарды и играется с ядерной войной, пока вы нападаете на политических оппонентов, обстреливаете мирное население и преследуете священников. Стыдно", — резюмировал один из комментаторов.
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