МАГАТЭ разместит миссию агентства "на всех" украинских АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По итогам переговоров Гросси заявил, что миссии агентства будут размещены "на всех украинских АЭС".

Отдельно Гросси подчеркнул, что работа по укреплению безопасности Запорожской АЭС продолжается.

"Провёл прекрасную встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем… Мы договорились о размещении миссий МАГАТЭ по обеспечению безопасности на всех атомных электростанциях Украины", — заявил Гросси на брифинге по итогам встречи.

На каких конкретно АЭС разместят миссии МАГАТЭ, глава агентства не уточнил, как и то, считает ли он ЗАЭС "украинской".