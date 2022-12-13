Германия намерена возобновить отношения с РФ после окончания СВО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что допускает возобновления экономических отношений с Россией после окончания украинского конфликта. Как уточнил немецкий политик, Россия остаётся крупнейшей страной на Европейском континенте.

Шольц подчеркнул, что для этого необходимо, что Россия закончила спецоперацию на Украине.

"Россия, которая закончит (спецоперацию. — Прим. ред.), и граждане РФ, которые стремятся к другому будущему для себя, также нуждаются в возможности снова начать экономическое сотрудничество в другое время", — заявил Шольц на брифинге.

Канцлер уточнил, что начинать строить новые экономические отношения невозможно и на данный момент Евросоюз и Германия намерены ужесточить санкции против России.