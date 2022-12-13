Инвестор Роджерс: напряжение между США и ЕС будет расти — европейцы недовольны

Напряжение в отношениях между США и Европой будет только расти на фоне экономических проблем ЕС, заявил американский инвестор, сооснователь инвестфонда Quantum Джим Роджерс.

По словам инвестора, чем больше у Евросоюза будет экономических проблем, тем больше они будут винить в этом Вашингтон.

"Многие европейцы недовольны. Они не знают, почему должны сейчас страдать. Они ищут, кого можно обвинить, и они будут винить Соединённые Штаты", — пояснил Роджер РИА Новости.

Однако Роджерс подчеркнул, что напряжение может начать спадать после окончания украинского конфликта, когда ЕС сможет сконцентрироваться на внутренних проблемах европейских стран. Кроме того, ожидается, что существенно упадут цены на энергоносители и продовольствие, что снизит траты конечных потребителей.