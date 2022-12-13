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Politico: ЕС пошёл на уступки для Венгрии в обмен на отказ от вето по Киеву

Мир

Евросоюз согласовал заморозку средств для Венгрии в размере 6,3 млрд евро. Ранее европейские политики рассматривали цифру в 7,5 млрд, но "уступили" Будапешту в обмен на отказ от вето по пакету помощи Киеву.

Politico: ЕС пошёл на уступки для Венгрии в обмен на отказ от вето по Киеву

Ранее венгры заявили, что им необходимо готовиться к нападкам со стороны ЕС из-за позиции по Украине и подчеркнули, что в ход пойдут любые инструменты шантажа.

"Венгрия была на пороге потери 7,5 миллиарда евро в виде выплат ЕС из-за опасений, что деньги могут способствовать взяточничеству в стране. В знак протеста Будапешт заблокировал как пакет помощи ЕС для Украины в размере 18 миллиардов евро, так и минимальную глобальную ставку корпоративного налога", — передаёт Politico.

Кроме того, стране одобрили выделение более пяти млрд евро на восстановление после пандемии коронавируса, но выдвинули условия. Будапешт должен завершить в стране минимум 27 реформ по судебной системе.

Ранее Венгрия наложила вето на новый пакет помощи Украине и заявила, что Евросоюз не должен превращаться в долговую яму и помогать Киеву необходимо не в одностороннем порядке, а на условиях договора.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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