Стрелков о предательстве главы Чехии по отношению к Путину: Фу, как некрасиво!

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков прокомментирован слова президента Чехии Милоша Земана, который заявил, что он поменял своё мнение о Владимире Путине.

Стрелков предположил, что дружить с президентом РФ Земана ранее заставляли меркантильные интересы. Ранее глава Чехии говорил, "видит в Путине политика, который печётся об интересах своей страны", однако теперь он заявил, что его представления о российском лидере были ошибочными.

"Фу, как некрасиво!" — высказался Стрелков о предательском поступке Земана.

Военный эксперт считает недостойным так публично высказываться о товарище.

"Да еще заявлять об этом в тот момент, когда о Владимира Владимировича в Европе только ленивый ноги не вытирает, а слово поддержки могло-бы быть оценено особенно высоко (Маргаритой Симоньян или Машей Захаровой — уж точно)", — поделился своим мнением Стрелков.

Экс-глава Минобороны пришёл к выводу, что в Чешской Республике все являются "продажными тварями", включая президента.

Ранее депутат Дмитрий Новиков объяснил, что Земан оказался на стороне провокаторов.