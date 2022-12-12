Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков прокомментирован слова президента Чехии Милоша Земана, который заявил, что он поменял своё мнение о Владимире Путине.
Стрелков предположил, что дружить с президентом РФ Земана ранее заставляли меркантильные интересы. Ранее глава Чехии говорил, "видит в Путине политика, который печётся об интересах своей страны", однако теперь он заявил, что его представления о российском лидере были ошибочными.
"Фу, как некрасиво!" — высказался Стрелков о предательском поступке Земана.
Военный эксперт считает недостойным так публично высказываться о товарище.
"Да еще заявлять об этом в тот момент, когда о Владимира Владимировича в Европе только ленивый ноги не вытирает, а слово поддержки могло-бы быть оценено особенно высоко (Маргаритой Симоньян или Машей Захаровой — уж точно)", — поделился своим мнением Стрелков.
Экс-глава Минобороны пришёл к выводу, что в Чешской Республике все являются "продажными тварями", включая президента.
Ранее депутат Дмитрий Новиков объяснил, что Земан оказался на стороне провокаторов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.