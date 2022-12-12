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Стрелков уверен в невиновности Путина: виноват Сурков, подсунувший набросок

Мир

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков высказался о минских соглашениях и отношениях Владимира Путина и Ангелы Меркель.

Стрелков назвал минские договорённости "сакральными". Он рассказал, что много размышлял о роли фрау Меркель во всей этой истории.

"Понял, что наш президент ни в чем не виноват. В общем, я и раньше в этом не сомневался (виноват был Сурков, подсунувший "на коленку" набросок и т. п.), но теперь, после откровений Меркель, понял достоверно, на уровне душевного ощущения: Всё дело в любви!" — написал Стрелков в своём микроблоге.

Военный эксперт считает, что Меркель "околдовала" Путина, благодаря чему втёрлась в доверие к президенту РФ.

Ранее политолог Сергей Марков посоветовал "не затыкать рот" Стрелкову, так как ему верят многие.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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