Стрелков уверен в невиновности Путина: виноват Сурков, подсунувший набросок

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков высказался о минских соглашениях и отношениях Владимира Путина и Ангелы Меркель.

Стрелков назвал минские договорённости "сакральными". Он рассказал, что много размышлял о роли фрау Меркель во всей этой истории.

"Понял, что наш президент ни в чем не виноват. В общем, я и раньше в этом не сомневался (виноват был Сурков, подсунувший "на коленку" набросок и т. п.), но теперь, после откровений Меркель, понял достоверно, на уровне душевного ощущения: Всё дело в любви!" — написал Стрелков в своём микроблоге.

Военный эксперт считает, что Меркель "околдовала" Путина, благодаря чему втёрлась в доверие к президенту РФ.

Ранее политолог Сергей Марков посоветовал "не затыкать рот" Стрелкову, так как ему верят многие.