Шурыгин заявил, что война между РФ и НАТО приведёт к передаче ВСУ новых оружий

Военный эксперт Владислав Шурыгин проинформировал о последствиях крупномасштабной войны НАТО и РФ, о чём говорил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Своими прогнозами эксперт поделился в эфире радио "Комсомольская правда".

Шурыгин напомнил про падение ракеты на территории Польши. Эта ситуация была возможностью усиления своей части для НАТО. Появление войск Североатлантического альянса на Украине означало бы начало войны.

Эксперт подчеркнул, что противостояние Запада и РФ может привести к увеличению присутствия НАТО на Украине и передачу ВСУ новых видов вооружений в виде тяжёлой и бронетанковой техники.