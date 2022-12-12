По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, цивилизованные страны не могут вторгнуться на территорию РФ, равно как и не в силах изменить Россию и её граждан.
"Цивилизованные страны не хотят нападать на Россию и не могут поменять ничего внутри РФ, ее общество", — сказал Шмыгаль в беседе с представителями французского телеканала France 24.
По словам Шмыгаля, Киев не просит от Запада наступательного оружия, а лишь такого, которое поможет защитить украинцам свои территории.
"Нам не нужны наступательные вооружения, мы только хотим защитить нашу территорию", — добавил Шмыгаль.
Шмыгаль напомнил, что вместо наступательного оружия Киев хочет получить от Запада системы ПВО и танки для использования в зоне украинского конфликта.
Похожую точку зрения ранее высказывал и французский лидер Эммануэль Макрон, сообщивший, что Европа не хочет воевать с РФ.
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