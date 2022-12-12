Поддержка Киева со стороны Запада будет продолжаться до тех пор, пока сторонами конфликта остаются только Украина и Россия. Такую точку зрения высказала испанский журналист Тереза Арангурен в материале для газеты Público.
Прямого противостояния с Россией Запад не хочет, считает автор.
"Запад не хочет идти на прямую войну с Россией. Пусть конфликт на Украине продолжается, но не выходит за пределы замкнутого пространства, где погибшие — только украинцы и русские", — отметила Арангурен.
Западные страны до сих пор не были вовлечены в украинский конфликт напрямую, потому что до сих пор "ракеты не падали на Мадрид или Париж".
Обозреватель уверена, что Запад готов вести борьбу с Россией исключительно силами украинцев, не вступая в это противостояние лично. Доказательством этому, по мнению Арангурен, служит та молниеносность, с которой удалось "утрясти" падения ракеты на территории Польши.
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